Лайма Вайкуле: Приехавшая в Юрмалу Пугачева выступит в роли критика в фестивале «Рандеву»

Лайма Вайкуле отреагировала на слухи, что Алла Пугачева примет участие в «Laima Rendezvous Jurmala», который вскоре пройдет в Юрмале. Фестиваль состоится с 26 по 30 июля.

По словам 69-летней исполнительницы, Примадонна будет принимать участие в шоу как ее критик. «Рандеву», который называют главным событием в Латвии, отгремит в ДDzintari. Организатором фестиваля выступает сама Лайма.

Вайкуле заявила, что не будет раскрывать всех подробностей, но дала понять, что мероприятие посетит сама Пугачева, а также ее муж Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом).

«Я очень жду, встречались не раз. Встречались, будем встречаться. В зале, надеюсь, она будет. Она музыкант…» — сказала певица.

Кроме того не исключено, что Алла Борисовна споет на сцене. По слухам, Примадонна уже прибыла в Юрмалу, и с семьей поселилась в особняке недалеко от дома латвийской подруги.