Лидия превращается в копию отца: редкое фото подросшей 10-летней дочки Анны Михалковой

Младшая сестра Надежда Михалкова и старшая сестра Анна относительно недавно приняли решение о ведении затворнического образа жизни. В настоящее время они редко появляются на публике, избегают журналистов и интервью.

Но в марте Анна согласилась позировать для светских фотографов в ходе открытия фестиваля «Дух огня», который проходил в Ханты-Мансийске.

Также недавно старший сын Михалковой опубликовал редкий фотоснимок, на котором позирует вместе с младшей сестрой Лидой. Скоро девочка отметит свое 10-летие.

Нелишне добавить, что Анна вместе с мужем, бизнесменом Альбертом Баковым, воспитывает 3-х детей: сына Андрея, сына Сергея и дочку Лидию.



