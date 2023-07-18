МК: Найден способ выращивать у людей новые зубы

Учёные из университетов Киото и Фукуи (Япония) работают над решением одной из самых болезненных проблем человечества — потери зубов.

Проведенные изучения показали, что новые зубы не растут из-за гена USAG-1. Вступая в контакт с другими генами, он ограничивает рост зубов. А вот животные обладают способностью отращивать новые зубы. У акул и некоторых грызунов этот ген отключен, он не работает.

Японские эксперты нашли, как можно блокировать взаимодействие USAG-1 с иными генами. Они разработали препарат, позволяющий выращивать новые зубы.

В следующем году планируется ряд испытаний на людях. Ученые надеются, что уже к 2030 году человечество может отказаться от имплантов и протезирования, поскольку взамен утерянных человек сможет получить новые родные зубы.