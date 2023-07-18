Наргиз Закирова призналась, что ей помешала любовница Макса Фадеева

Наргиз Закирова пять лет сотрудничала с Максимом Фадеевым, который написал для нее много хитов. Артистка прокомментировала слухи, что они с продюсером состояли в любовных отношениях. Певица призналась, что не смотрела на него как на мужчину, хотя была влюблена как в творческого человека.

«Нам сильно мешали, мешала его любовница, его помощница. Там была сильная ревность», — призналась Закирова.

Напомним, в 2019 году продюсер разорвал контракт с подопечной и запретил исполнять записанные в период сотрудничества синглы. Наргиз сообщила, что не исполняла композиции в России, но теперь по своему усмотрению использует репертуар. Также Закирова добавила, что ее Фадеев «оболгал»,«превратив жизнь в настоящий ад».