Певица Наргиз заявила, что продолжит исполнять песни Фадеева

Наргиз Закирова призналась, что в ее репертуаре есть композиции, написанные Максимом Фадееввым.

«Они у меня в репертуаре есть. На своей территории он может запрещать все, что угодно. Но здесь ничего не может сделать», — сказала певица.

Артистка добавила, что не было подписанного документа, который запрещает исполнять ей композиции:

«Он мне прислал бумажечку, на которой были песни, сказал, что они под запретом.

Исполнительница не пела запрещенные продюсером композиции, будучи в РФ, но теперь будет исполнять:

«Не потому что хочу назло сделать или потому что ко мне никто на концерт не придет. Просто их любят, я хочу, чтобы они жили».

Закирова подчеркнула, что свой поступок считает этически приемлемым, поскольку Фадеев «оболгал ее, превратив жизнь в ад» в РФ.