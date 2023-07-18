Певица Наргиз Закирова планирует выпустить песню на украинском языке

Наргиз Закирова заявила, что она готовится к выпуску песни на украинском языке. Об этом сама артистка сообщила в беседе с Катериной Гордеевой (признана иноагентом в РФ). Певица не захотела вдаваться в подробности, но уточнила, что запрет на въезд в Украину, который ввели после ее поездки в Крым, был снят после прихода президента Владимира Зеленского.

Также Наргиз добавила, что она не сотрудничает с продюсерами, а «принадлежит только сама себе». Закирова планирует выпустить новый альбом из англоязычных и русскоязычных хитов.

«Мой альбом был написан талантливыми ребятами, которых есть множество. Текст написал один парень, аранжировку сделал мой нынешний директор. У нас замечательная команда. В песнях произошло этническое ответвление», — сказала звезда.