Продюсер Рудченко: Земфира за границей выступает только для эмигрантов

Певица Земфира*(признана иноагентом) приукрашивает, говоря о предложениях выступать в Европе, иначе бы не просила снять с нее статус иноагента. В этом уверен продюсер Павел Рудченко.

По словам критика, исполнительница бьется в творческой агонии, пытаясь показать, что у нее все отлично. Как говорит Рудченко, уехавшие за рубеж звезды из РФ никому там не нужны, и выступают лишь для эмигрантов, поскольку производят русскоязычный контент.

Такой контент эмиграции нужен. Их там три копейки. Провели несколько концертов и на этом все. Были ценны в РФ, благодаря стране получили звание. За границей нужно все выстраивать заново. Учитывая, что во Франции беспорядки, им сейчас не до Земфиры, — заявил продюсер.

Руденко подчеркнул, что постами звезды, у которых не получается строить карьеру за границей, хотят напомнить о себе, чтобы их не забыли на родине. Они, по всей видимости, рассчитывают вернуться назад, однако это будет плевок в душу российскому народу, резюмировал он.