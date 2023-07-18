Раиса Рязанова заявила, что перестала общаться с украинскими коллегами

Народная артистка РФ Раиса Рязанова стала почетным гостем фестиваля «Хрустальный ИсточникЪ». Его главной темой стал патриотизм. Певица прокомментировала поведение украинских актеров, которые стали известны благодаря съемкам у российских режиссеров. Это Ада Роговцева, Владимир Талашко и Богдан Бенюк.

Все эти артисты много снимались в Советском Союзе и РФ. Но сегодня они выступают с антироссийскими заявлениями. По словам Рязановой, по известным всем причинам она перестала общаться с коллегами из Украины.

«Не общаюсь сегодня с артистами из Украины», – заявила Рязанова.

Раисе Ивановне было бы интересно, как в нынешней ситуации бы себя повела Валерия Заклунная, будь она жива. Они были в хороших отношениях. По признанию Рязановой, Заклунная, если бы дожила, «ничего такого бы не говорила, что говорит Роговцева».