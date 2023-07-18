SHAMAN отказал Владимиру Киселеву в поездке на фронт из-за запреты жены

Владимир Киселев часто занимается организацией благотворительных концертов. Также он отправляет гуманитарную помощь по территории России. Недавно руководитель группы "Земляне" решил пригласить SHAMAN на гуманитарную миссию на Донбасс. Но Ярослав Дронов отказался от поездки. Певец отказал из-за запреты жены.

Владимир рассказал, что пытался связаться с артистом, чтобы пригласить с собой на линию соприкосновения, однако получил неожиданный ответ: "Меня не пускает жена".

Киселев отметил, что уважает SHAMAN, но разочарован его словами. Музыкант считает, что если Дронов все же отправился на Донбасс, должен быть ему благодарен. Также Владимир подчеркнул, что не имеет ничего против молодого исполнителя и не хочет навредить его карьере, однако уверен, что певцу будет сложно создать хит, который тронет до глубины души так же, как первые его треки.