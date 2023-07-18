«Sport-Express» составил список лучших кинофильмов 2022 года, которые должен посмотреть каждый

Зарубежный кинематограф радует зрителей новинками. Не стал исключением 2022 год. Издание "Sport-Express" составило список лучших картин минувшего года, которые должен каждый посмотреть. В список вошли проекты, получившие наибольшее количество положительных отзывов от зрителей и критиков:

1. "Аргентина, 1985"

2. "Треугольник печали"

3. "Сядь за руль моей машины"

4. "Костюм"

5. "Целиком и полностью"

6. "RRR: Рядом ревет революция"

7. "Бэтмен"

8. "Топ Ган: Мэверик"

9. "Аватар: Путь воды"

10. "Все везде и сразу"