Сын Орбакайте вновь отправился в долгое и тяжелое путешествие

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией отдыхает в Европе. Старший сын поп-дивы не поехал вместе с ними. Он отправился в иное путешествие.

Отдых у Никиты оказался не таким роскошным, как у его матери. По информации жены Преснякова, они отправились в отпуск на машине, а путь более 6-ти часов. Девушка призналась, что такое путешествие перенесла с трудом.

После отъезда из РФ супруги обосновались в Лос-Анджелесе. Сейчас пара находятся в Сан-Франциско. Погода городе разительно отличается от привычной, поэтому жена музыканта оделась потеплее. Однако сама архитектура ее впечатлила.

«Из +33 в +17! Первое впечатление — восторг! Архитектура очень красивая. В ЛА этого нам не хватает», — пишет Краснова.