Татьяна Маркова впервые после смерти сына возобновила певческую карьеру

Татьяна Маркова выступила перед зрителями, которые собрались на фестивале «Славянский базар». Мероприятие прошло в Витебске (Беларусь). Своим присутствием порадовала публику певица Наталья Сенчукова, артист Виктор Рыбин, певец Сосо Павлиашвили и другие звезды. Выступление состоялось на сцене летнего амфитеатра.

На закрытии четырехчасового концерта появилась Маркова. Она спела хит «Платье новое я сшила, платье белое». Звезда рада презентовать новые песни, написанные ей лично.

«У меня скопилось много песен, поэтому порадую вас вскоре», - сказала исполнительница.

Нелишне добавить, что Маркова родила дочь Валерию и сына Александра в браке. В 2012 году у наследника выявили рак. Несмотря на лечение, парень скончался. Эта трагедия больно ударила по артистке. Она перестала выступать, уединившись в Волгограде.