Yandex.RTB

В Сети проинформировали, кто должен был сыграть «Интердевочку» вместо Елены Яковлевой

Image 16+
В Сети проинформировали, кто должен был сыграть «Интердевочку» вместо Елены Яковлевой
Знаменитости
Фото из открытых источников

В 1989 году выстроились километровые очереди в кинотеатры, чтобы посмотреть премьеру фильма «Интердевочки». Образ Тани Зайцевой воплотила Елена Яковлева.

«Интердевочку» сняли по повести Владимира Кунина. Писатель создал образ Зайцевой именно под  Татьяну Догилеву, однако та отказалась сниматься. Артистку приглашали на съемки, но она не хотела ассоциаций с женщиной легкого поведения. Однако согласилась прийти на кастинг. Получив положительный ответ, Кунин не звонил Догилевой и на пробы позвал ее последней. Это оскорбило чувства звезды и она не явилась на встречу.

Главная роль также могла достаться Наталье Андрейченко, хотя ее кандидатура режиссера не устроила. Полячка Катажина Фигура не была в восторге от условий работы, поэтому эта роль досталась Яковлевой.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Актриса РФ Жанна Эппле встретила 59-й день рождения в больнице

Сегодня, 14:40

МК: Найден способ выращивать у людей новые зубы

Сегодня, 14:37

Выяснилось, что не так с райдером Маши Распутиной

Сегодня, 14:16

В Сети проинформировали, кто должен был сыграть «Интердевочку» вместо Елены Яковлевой

Сегодня, 14:09

Певица Наргиз заявила, что продолжит исполнять песни Фадеева

Сегодня, 14:04

Певица Наргиз Закирова планирует выпустить песню на украинском языке

Сегодня, 13:55

Живущая в США дочь Леонида Агутина в юбилей отца поделилась редким архивным фото

Сегодня, 09:20

Лидия превращается в копию отца: редкое фото подросшей 10-летней дочки Анны Михалковой

Сегодня, 09:12

Актер и кинорежиссер Иван Охлобыстин чуть не умер от алкогольной зависимости

Сегодня, 09:06

Киркоров дал совет молодым артистам, как добиться сотрудничества с известными звездами

Сегодня, 08:58

Эксперт предположил, на каком языке будут выступать участники фестиваля Лаймы Вайкуле

Сегодня, 08:53

Алла Пугачёва впервые за долгое время может выступить на частной вечеринке за 50 миллионов рублей

Сегодня, 08:46

Раиса Рязанова заявила, что перестала общаться с украинскими коллегами

Сегодня, 08:14

Лайма Вайкуле заявила, что Пугачева выступит в качестве критика на «Рандеву» в Юрмале

Сегодня, 08:08

Иноагент Земфира сравнила жизнь в России и жизнь за границей

Сегодня, 08:02

Народный артист РФ Лепс провел минуту молчания на концерте на фоне смерти ребенка 7 лет 7-летнего ребенка

Сегодня, 07:57

Завершились съемки сериала «Слово пацана» про группировки 80‑х годов

Сегодня, 07:53

В США началась крупная забастовка актеров, из-за которых фильмы и сериалы поставлены на паузу

Сегодня, 07:45

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Вайкуле

Сегодня, 07:38

Умер актёр из фильмов «Азазель» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Орловский

Вчера, 20:56

Сыгравшая Белоснежку в «9 роте» Ирина Рахманова подверглась критике из-за своей фигуры
  • 16-07-2023, 13:22

Сыгравшая Белоснежку в «9 роте» Ирина Рахманова подверглась критике из-за своей фигуры

После «9 роты» Ирина Рахманова сыграла в нескольких успешных фильмах, в том числе в ленте «Питер FM», которая вышла в 2006 году. После роли

Эрнсту объявили ультиматум после ухода Урганта
  • Вчера, 20:50

Эрнсту объявили ультиматум после ухода Урганта

Иван Ургант, который уже полтора года назад осудил СВО, остается без работы. Все развлекательные шоу были сняты с эфира еще минувшей весной. Впрочем,

Раскрыты обстоятельства смерти киноактера Александра Орловского
  • Вчера, 19:49

Раскрыты обстоятельства смерти киноактера Александра Орловского

Популярный актер Александр Орловский, который прославился своими ролями в полнометражных фильмах и сериалах, умер в полном одиночестве. Причина

Лу«Спорт-экспресс» назвал 15 лучших кинематографических шедевров времен СССР
  • 16-07-2023, 20:19

Лу«Спорт-экспресс» назвал 15 лучших кинематографических шедевров времен СССР

Как бы ни нравились нам голливудские блокбастеры и европейские новинки, иногда хочется посмотреть проверенную классику. Предлагаем подборку самых

Василий Ливанов рассказал, как Миронов стал жертвой розыгрыша
  • Вчера, 07:01

Василий Ливанов рассказал, как Миронов стал жертвой розыгрыша

Василий Ливанов рассказал о том, как они с коллегами балагурили и разыгрывали друг друга. От Михаила Державина и Александра Ширвиндта чаще всего

Лера Кудрявцева показала фанатам обнаженное фото
  • Вчера, 09:21

Лера Кудрявцева показала фанатам обнаженное фото

Лера Кудрявцева не так давно отправилась с семьей в Болгарию. Там знаменитая ведущая посетила грязевой курорт. Забавные кадры с отпуска она

Интересная информация