В Сети проинформировали, кто должен был сыграть «Интердевочку» вместо Елены Яковлевой

В 1989 году выстроились километровые очереди в кинотеатры, чтобы посмотреть премьеру фильма «Интердевочки». Образ Тани Зайцевой воплотила Елена Яковлева.

«Интердевочку» сняли по повести Владимира Кунина. Писатель создал образ Зайцевой именно под Татьяну Догилеву, однако та отказалась сниматься. Артистку приглашали на съемки, но она не хотела ассоциаций с женщиной легкого поведения. Однако согласилась прийти на кастинг. Получив положительный ответ, Кунин не звонил Догилевой и на пробы позвал ее последней. Это оскорбило чувства звезды и она не явилась на встречу.

Главная роль также могла достаться Наталье Андрейченко, хотя ее кандидатура режиссера не устроила. Полячка Катажина Фигура не была в восторге от условий работы, поэтому эта роль досталась Яковлевой.