В США началась крупная забастовка актеров, из-за которых фильмы и сериалы поставлены на паузу

В США возникла массовая забастовка американских актеров. В результате киностудии закрылись, а красные ковровые дорожки пустуют. Это первый случай крупной забастовки за последние 40 лет.

Голливудские актеры выступают с требованиями повысить заработную плату из-за роста инфляции и настаивают на установлении контроля над применением искусственного интеллекта (ИИ) в киноиндустрии.

Фрэн Дрешер, занимающий пост президента SAG-AFTRA, выразила недовольство. Она считает, что предлагаемые представителями киностудий условия являются неуважительными и оскорбительными.

Всем членам профсоюза, актерам и сценаристам в том числе, запрещено на время принимать участие в киносъемках, выступать в интервью, появляться на мероприятиях.

Из-за ограничений много премьерных выпусков от Netflix отложены. Среди них новый сезон проекта «Очень странные дела» и продолжение шоу «Эмили в Париже». Кроме того, объявлено о переносе премьер 3-й, 4-й и 5-й частей «Аватара». Аналогичная участь постигла фильм «Гладиатор», что вызвало среди фанатов разочарование.