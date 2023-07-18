Варум встретила гостей в домашнем виде: фотографии с закрытой вечеринки Агутина

Леонид Агутин скромно отпраздновал свой очередной юбилей в компании близких друзей. Поздравить артиста с днем рождения пришли: Владимир Кристовский и его жена Ольга, Леонид Ярмольник, Стас Костюшкин и его супруга Юлия, Оскар Кучера.

Дружная компания веселилась, поднимала тосты за виновника торжества, пела хиты под гитару до утра. За готовку отвечала Анжелика Варум. Она смогла удивить гостей изысканными блюдами. Однако всретила праздник певица в домашнем наряде, который предполагает комфортный и расслабленный стиль.