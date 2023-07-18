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Выяснилось, что не так с райдером Маши Распутиной

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Выяснилось, что не так с райдером Маши Распутиной
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Фото из открытых источников

Отправляясь на гастроли артисты выставляют организаторам требования, без выполнения которых концерт не состоится. Но порой райдеры шокируют общественность.

Один из самых странных райдеров у Анни Асти. Через 15 минут после начала выступления ей должны принести стейк из фламинго с салатом из игуаны.

Отличилась также Маша Распутина. Среди запросов певицы ест два билета первым классом и вылет из VIP-зала. Коллектив из 13 человек должен быть в экономе. В гримерке обязательно зеркало в полный рост, вешалка, настольная лампа, 4 стула, диван, два кресла и темные шторы, лимон, который нельзя заранее резать, молоко и сливки, яблоки «Фуджи» либо «Грени Смит», бананы, виноград, хурма, груши, мандарины, ягоды. На сцене должен быть барный стул, этот пункт выделен красным шрифтом.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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