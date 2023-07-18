Завершились съемки сериала «Слово пацана» про группировки 80‑х годов

Сериал «Слово пацана» от режиссера Жоры Крыжовникова был снят для видеосервисов Wink и Start. Фильм рассказывает о молодежных группировках 80-х годов.

Действие сериала развивается, когда Советский Союз умирает на глазах, а вместе с переменами, свободой слова появляется свобода от совести, которая граничит с беспределом. Драма показывает взросление и превращение Андрея (Леон Кемстач) из школьника в жестокого пацана. Фортепианные этюды и сольфеджио он решил поменяьт на хит Шатунова «Седая ночь» и драки в компании нового друга Марата (Рузиль Минекаев). Парней ждет первая кровь, первая любовь, а также первое предательство, первая смерть.

Вернувшегося из Афганистана Вову (Иван Янковский) ждет разочарование в идеалах и во внутренняя перестройка.

Также в новом фильме снялись Елизавета Базыкина, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Юлия Александрова, Лев Зулькарнаев. Никита Кологривый. Премьера намечена на осень.