Живущая в США дочь Леонида Агутина в юбилей отца поделилась редким архивным фото

На днях российский исполнитель и композитор Леонид Агутин отметил очередной день рождения. Певцу исполнилось 55 лет. Многие родственники, друзья и знаменитые коллеги поздравили юбиляра с этим праздником.

Несомненно, не прошла мимо младшая дочь артиста — Елизавета. Живущая в США наследница юбиляра опубликовала редкое совместное фото с отцом. Также она написала короткое поздравление.

С днем рождения тебя, папа! Люблю тебя, - пишет Елизавета.

Дочь Агутина с детства живет в Штатах. Ее воспитанием занимались бабушка и дедушка. Недавно наследница получила гражданство Америки. Девушка решила пойти по стопам родителей и является солисткой рок-группы «Bruvvy Band».