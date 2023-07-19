7DAYS. RU: Подольская покинула Преснякова без сожалений

Наталья Подольская 13 лет счастлива в браке с мужем Владимиром Пресняковым. Супруги воспитывают 2-х замечательных сыновей. Но в Сети время от времени ходят слухи о проблемах в семье.

Недавно певица вернулась из Испании. За рубежом знаменитость провела месяц с детьми, мужем, сестрой. Но, побыв всего лишь неделю в Москве, она опять отправилась на курорт. На этот раз артистка улетела без старшего сына и избранника.

В социальных сетях Подольская поделилась снимком из Турции. Пользователи подозрительно отнеслись к тому, что исполнительница часто путешествует сама, заподозрив что-то неладное. Некоторые подумали, что она не хочет проводить время с супругом, поэтому без сожаления уезжает при каждом удобном ей случае.