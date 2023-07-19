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Актер из РФ Павел Прилучный уехал на морское побережье без жены Брутян и маленького сына Микаэля

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Актер из РФ Павел Прилучный уехал на морское побережье без жены Брутян и маленького сына Микаэля
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Фото из открытых источников

Павел Прилучный в конце апреля в очередной раз стал отцом. Зепюр Брутян родила сына артисту. Его назвали Микаэлем. Звезда телесериалов практически не отходил от жены. Он демонстрировал счастье по случаю рождения наследника. 

Но на днях стало известно о том, что Прилучный уехал в командировку. Он отправился на съемки нового фильма на берегу моря. При это Павел был вынужден оставить Зепюр и наследника в Москве. В соцсетях он показал на фото, как сидит в ресторане с бокалом в руке. Затем прогуливается на закате по пляжу.

Как предположили фанаты, после рождения ребенка актеру не хватает свободы. Но знаменитость отметил, что наслаждается ресторанами и морем в свободное время.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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