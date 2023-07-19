Актриса Раиса Рязанова получила 99 рублей за роль в советском фильме «Москва слезам не верит»

Раиса Рязанова рассказала АиФ, что за работу в «Москва слезам не верит» получила всего 99 рублей. Народную артистку полюбил весь Советский Союз после выхода мелодрамы, где она сыграла роль Антонины.

«Было у меня шесть съемочных дней по 16 рублей 50 копеек за одну смену», – призналась Рязанова.

Она добавила, что не стояло вопроса, как потратить деньги.

«Не думала, что куплю шмотку или стол. До Володи Меньшова не снималась толком. У меня был простой. Непонятно, когда бы случилась следующая работа в кино и была ли бы она вообще. Поэтому гонорар за фильм «Москва слезам не верит» нужно было растянуть как можно дольше», – резюмировала актриса.