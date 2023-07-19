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Фотограф Родин о причине отъезда Пугачевой из РФ в Израиль: «Впала в истерию»

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Фотограф Родин о причине отъезда Пугачевой из РФ в Израиль: «Впала в истерию»
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Фото из открытых источников

Известный режиссер и фотограф Роман Родин, который сотрудничал с Аллой Пугачевой в 90-х годах, сообщил, что артистка обязательно вернется в РФ.

«Каждому человеку, который жил в России или СССР, тяжело быть за рубежом. Знаю много людей, у которых успешный бизнес и много денег. Они спрашивают: ‘Как в России сейчас? Уверен, что Пугачева вернется в РФ. Она ничего такого не сделала, чтобы не возвращаться. Ее слова были не очень хороши, но остается все же легендой — ее песни звучат на многих концертах».

Когда у Родиона спросили, почему певица уехала, он ответил:

«По-моему, поддалась общей истерии. Сыграл большую роль молодой муж, который думал, что все будет легко будет. Он — человек, которого с нуля подняли… Он не Пугачева, которая сотни хитов пела. Не принес никакой ценности для культуры страны, но подумал, что ему можно все».

Знаю Пугачеву, что она патриот страны, всегда любила РФ. Здесь прожила много лет. Лучшая часть жизни прошла в здесь. Не хорошо ей там, на Западе все по-другому. Поэтому уверен, что Алла вернется. Здесь есть народ, который ее любил и ценил. Не думаю, что там ее любят и ценят больше».


Текст: Информационное агентство «Informing»

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