«Лента.ру» назвала топ-10 лучших телесериалов в первом полугодии 2023-го года

Первое полугодие 2023 года порадовало разнообразием хорошего кино. «Лента.ру» составила топ-10 лучших телесериалов за это время.

На десятом месте окзался шпионский триллер «Кроличья нора». На девятой строчке - парадоксальный фильм «Барри» .

В топе восьмое мест досталось «Терапии», а седьмое - комедийному сериалу «Сантехники Белого дома».

На шестом месте находится фильм «Рой». В пятерке лучших - «Фишер».

Четвертое место занимает скандинавский сериал о криминальном подполье Дании «Ковбой из Копенгагена». В тройке лучших - телесериал «Наследники».

У драмы «Связанные насмерть» - заслуженное второе место, а на вершине топа комедийная кухонная драма «Медведь»и ее второй сезон.