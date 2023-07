Лидер «Землян» Киселев заявил, что Газманов украл песню «Офицеры»

Лидер «Землян» Владимир Киселев написал письму Олегу Газманову, в котором сообщил, что тот украл хит «Офицеры» и другие композиции: Как отметил музыкант, исполнитель «скармливает прямые маршеобразные ритмы», поэтому не может себя называть композитором.

«Надеюсь, не выдаете песни за плод композиторской деятельности, поскольку они - элементарное воровство чужих мелодий: «Танцуй, пока молодой» (Modern Talking «Riding On A White Swan»), «Никогда не проси» (Avicii), «Свежий ветер» (Arabesque In for a Penny In for a Pound), «Белый снег» (Accent Pada Deszcz). Не гневите Бога. Хотите подробного разбора ваших хитов на молекулы? Боюсь, не сможете тогда появляться на сцене», — возмутился артист.

Кисилев Газманова назвал «некрофилом», посоветовав не воровать у мертвых. Также он предложил напеть на мотив его трека «Офицеры» слова из хита 80-х годов «Поручик Голицын», намекая на их сходство.