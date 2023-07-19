Лию Ахеджакову в спектакле московского Театра Наций заменит актриса из Татарстана

В репертуар Театра Наций, который возглавляет Евгений Миронов, в новом сезоне опять вернется постановка «Сказка про последнего ангела». Спектакль в Москве поставил экс-худрук БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий по произведению писателя Романа Михайлова. «Сказка про последнего ангела» - лауреат национальной премии «Золотая маска» 2019-2020 в престижной номинации за лучший драматический спектакль большой формы.

К тому же, постановку показали в кинотеатрах в рамках «Золотой маски в кино». В апреле отменил сразу два показа «Сказки про последнего ангела» из-за «технических причин». После этого спектакль больше не ставили. Это было связано с тем, что в постановке главную роль играла Лия Ахеджакова.

В сентябрьских показах Ахеджакову заменят. По информации официального сайта Театра Наций, новой артисткой, которая придет на место Лии Меджидовной, станет Роза Хайруллина.