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МК: Певица из РФ Тамара Гвердцители разорвала все связи с Россией из-за СВО на Украине

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МК: Певица из РФ Тамара Гвердцители разорвала все связи с Россией из-за СВО на Украине
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитая исполнительница, советская, российская и грузинская певица Тамара Гвердцители последние полтора года полностью прекратила связи с РФ.

Народная артистка Российской Федерации, а также лауреат премии Ленинского комсомола разорвала сотрудничество с командой, которая помогла ей эффективно управлять рабочими делами в стране. Причиной такого решения стало проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Но, несмотря на разрыв связей с Россией, Гвердцители решила не продавать квартиру в элитном столичном комплексе, пишет МК.

Тамара коллегам сообщила, что не разорвала полностью связи с РФ.

«Тамара Михайловна антироссийскую позицию заняла. Никто не ожидал от Тамрико такого, именно России обязана популярностью. Но она решила иначе», — говорят коллеги эстрадной звезды.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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