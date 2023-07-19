МК: Певица из РФ Тамара Гвердцители разорвала все связи с Россией из-за СВО на Украине

Знаменитая исполнительница, советская, российская и грузинская певица Тамара Гвердцители последние полтора года полностью прекратила связи с РФ.

Народная артистка Российской Федерации, а также лауреат премии Ленинского комсомола разорвала сотрудничество с командой, которая помогла ей эффективно управлять рабочими делами в стране. Причиной такого решения стало проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Но, несмотря на разрыв связей с Россией, Гвердцители решила не продавать квартиру в элитном столичном комплексе, пишет МК.

Тамара коллегам сообщила, что не разорвала полностью связи с РФ.