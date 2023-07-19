Музыкант Владимир Киселёв восхитился активной гражданской позицией артистов с Украины

Активная гражданская позиция артистов из Украины у Владимира Кисилева вызвала восхищение. Основатель группы "Земляне" не поддержал звезд из РФ, покинувших родную страну после СВО.

Как сообщил музыкант, многие из них были его друзьями.

Их политическая позиция неприемлема. Самое страшное, что это не только ошибка артистов, а упущение руководства культуры, — сказал артист.

Кисилев, обсуждая тему российских исполнителей, которые покинули страну, восхитился деятелями культуры из Украины, которые никуда не сбежали и оказывают поддержку стране.

В отличие от большинства российских звезд они идут в армию, всячески поддерживают свою родину, — добавил он.