Наталья Бардо появилась на публике в эффектном откровенном образе

В киноцентре «Октябрь» в Москве прошла премьеры сериала «Макс и Гусь». Наталья Бардо появилась на людях в летнем белом мини-платье. Откровенный облегающй наряд она дополнила красными туфлями.

На красной дорожке к ней присоединились исполнители главных ролей – Владимир Карпук и Настасья Самбурская. Артистки шутливо поиздевались над коллегой по цеху, уговаривая его немного расслабиться.