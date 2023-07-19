Новый «Ночной дозор»: сериал «Библиотекарь» стоит обязательно посмотреть

Было время, что российский кинематограф вызывал смех. Однако ситуация кардинально изменилась. За последние годы на стриминге и кинотеатрах вышло немало хороших кинопроектов. В том числе речь идет о фильмах «Сердце Пармы», «Вампиры средней полосы», «Нулевой пациент», «Майор Гром» и «Казнь». И это только самая малая часть.

Однако с жанром фэнтези все намного хуже, пишет Чемпионат. Выпускают откровенный трэш («Красная шапочка» или «Вратарь Галактики»), или же проходняки («Караморь» или «Этерны»). В конечном итоге за всех отдувается сериал «Ночной дозор».

Поэтому премьера сериала «Библиотекаря» очень важна. Пока что к текущему времени вышли всего три эпизода. Однако их достаточно, чтобы похвалить новинку и ждать с нетерпением продолжения! Сериал можно посмотреть на more.tv, Wink, «Кинопоиск».

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