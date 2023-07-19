Основатель «Землян» Киселев обвинил Крутого и Газманова в меркантильности

Иван Ургант, который уже полтора года назад осудил СВО, остается без работы. Все развлекательные шоу были сняты с эфира еще минувшей весной. Впрочем,
Популярный актер Александр Орловский, который прославился своими ролями в полнометражных фильмах и сериалах, умер в полном одиночестве. Причина
Василий Ливанов рассказал о том, как они с коллегами балагурили и разыгрывали друг друга. От Михаила Державина и Александра Ширвиндта чаще всего
Виктор Мелихов скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти стало известно сегодня. По словам товарища умершего Марка Горонка, тело его друга пролежало
С 26 по 30 июля в Юрмале состоится музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala», хозяйкой которого является Лайма Вайкуле. Помимо певицы, там
Лера Кудрявцева не так давно отправилась с семьей в Болгарию. Там знаменитая ведущая посетила грязевой курорт. Забавные кадры с отпуска она