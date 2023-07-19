Основатель «Землян» Киселев обвинил Крутого и Газманова в меркантильности

Продюсер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев ополчился на коллег по цеху. Он сообщил, что Олег Газманов пишет патриотические хиты и за каждый из них получает внушительные деньги. Музыкант считает, что певец зарабатывает на патриотизме, поскольку пишет композиции только ради выгоды. Такое поведение Кисилев назвал неправильным, так как артист обязан писать от чистой души.

Досталось также Игорю Крутому. По словам Кисилева, композитор выступает из-за баснословных гонораров. Крутой и Газманов позиционируют себя патриотами, хотя отказываются петь на передовой.

71-летний Владимир говорит, что разочарован, ведь они не вправе брать за работу деньги. Впрочем, за свою позицию Кисилев часто слышит упреки, хотя занимается благотворительностью последнее десятилетие, оказывая помощь Донбассу. Лидер советского коллектива выступает в госпиталях и всячески предоставляет поддержку раненым.