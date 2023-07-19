Певица Ольга Серябкина покинула реалити-шоу «Выжить в Дубае»

В 4-м выпуске проекта «Выжить в Дубае» выбыла экс-участница группы Serebro. Ольга Серябкина покинула реалити-шоу после борьбы с Анной Хилькевич. Звезда «Универ» до этого перешла в народную команду из звездной, чтобы помочь выиграть у знаменитостей.

Сперва Хилькевич и Серябкиной нужно было пройти испытание «Внимательный кочевник». Участницам нужно было отыскивать картинку на одной из 36 граней куба. Более успешно с заданием справилась певица.

Во втором испытании победу одержала Анна. Актриса дольше соперницы продержала чашу с песком на вытянутой руке. В заключительном конкурсе удача улыбнулась Хилькевич, которая подобрала ключ от замка.

По признанию артистки, она не расстроилась после проигрыша. А вот участники огорчились из-за вылета девушки с программы «Выжить в Дубае».