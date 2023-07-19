Причину загадочной смерти режиссера Серегина установить не удалось

В Москве простились с режиссером Сергеем Серегиным. Он прославился благодаря анимационным фильма «Тайна Сухаревой башни», «День рождения Алисы», «Лукоморье. Няня», «Анимация». 56-летний артист внезапно ушел из жизни, хотя был полон сил и замыслов.

В заключении о смерти сказано, что причина кончины не установлена. Грузинский священник, который специально прилетел в столицу из Тбилиси, чтобы отпевать друга, заговорил о «клеще».

Последние часы жизни режиссер провел в инфекционной больнице Москвы. Туда он попал после возвращения из Грузии, где снималась документальная лента о причинах агрессии, и о том, откуда у человека она берется. Через день после экспедиции у него поднялась температура под сорок.

По предварительным данным, смерть Серегина связывают с мышиной лихорадкой либо с укусом клеща. Близкие надеялись на результаты вскрытия, однако оно ничего не показало. Не исключено, что это был ковид.