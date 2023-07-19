Сыгравший Полежайкина актер Казаков объяснил отказ от съемок в новом сезоне «Папиных дочках»

Михаил Казаков, сыгравший в сериале «Папиных дочках» Илью Полежайкина, признался, почему его не взяли в продолжение культового фильма. Причина в его инвалидности, которая возникла из-за полученной травмы более трех лет назад.

По признанию актера, продюсеры с ним связывались, однако он предупредил, что в ходе съемок будет ходить с аппаратом Илизарова. В работе наступила пауза, аппарат Казакову сняли. Представители съемочной группы вышли вновь на связь.

«Поинтересовались, сняли ли мне уже аппарат? Сказал, сняли. Спросили: ''Бегать, прыгать сможешь? ''. Говорю: ''Ходить могу, но бегать и прыгать не могу''. И все», — вспоминает артист.

Продюсеры пообещали перезвонить, но не позвали его в сериал. Хотя Казаков не расстраивается. Ему не по силам чересчур активная работа, поскольку еще идет восстановление после падения. Актер добавил, что не бедствует, ведь у него есть много иной работы.