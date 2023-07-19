Тело актёра «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» Виктора Мелихова несколько дней пролежало в квартире

Виктор Мелихов скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти стало известно сегодня. По словам товарища умершего Марка Горонка, тело его друга пролежало в квартире несколько дней. За день до кончины у него были съемки в новом проекте.

«Последний раз виделись в четверг. Я его позвал спонтанно в театр. Мы шутили, ничего не предвещало беды. Заметил, что у Вити болела нога. Год назад он перенес операцию на тазобедренном суставе. В пятницу созвонились, он сказал, что снимается в новом проекте. Был последний день съёмок. Он сказал: «Закончил съемки, приду домой, лягу спать. Очень устал». Больше я с ним не мог поговорить», — вспоминает он.

Актёр добавил, что в субботу Мелихов не брал трубку. Он ему звонил, но тот не подходил к телефону.

«Нашли Витю квартире. Он умер несколько дней назад, жил один. Причина смерти пока что не известна, проводят экспертизу. Его дочь сказала, что Витя имел проблемы с сердцем. Об этом друзьям он не рассказывал. Жалко очень, он был хорошим актером, отзывчивым человеком, казался всегда молодым», — добавил Горонок.