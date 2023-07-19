Учеными МГМУ имени Сеченова найден способ безоперационного анализа на распознавание рака

В МГМУ имени Сеченова специалисты представили новую методику по распознаванию рака. Речь идет о цифровой биопсии, которая позволяет исследовать опухоль без применения хирургического вмешательства. О новом инновационном методе сообщил доктор медицинских наук Евгений Сирота.

По информации врача, в ходе проведения биопсии ткань извлекают из организма для проведения морфологический исследований. Недостатком данного метода является излишняя травматичность.

В университете предлагают применять цифровую биопсию для установления злокачественности либо доброкачественности опухоли при помощи специальных алгоритмов.

Отметим, что благодаря цифровой биопсии можно получить точную информацию для подбора эффективной терапии.

