Умер актёр «Бандитского Петербурга» и «Ментовских войн» Виктор Мелихов

В ночь на среду, 19 июля, умер известный актёр Виктор Мелихов. О смерти артиста сообщил Марк Горонок в своей соцсети. Он ушёл в мир иной в 61-летнем возрасте. Что является причиной кончины звезды театра и кино, не сообщается.

Мелихов впервые появился на российских экранах в 90-х годах. Многие зрители его запомнили по сериалу "Улицы разбитых фонарей", многосерийных фильмах "Бандитский Петербург", "Ментовские войны".

Последняя лента с участием актёра - "Аутсайдер". По сюжету картины подполковника обвиниил в убийстве, он вышел на свободу и пошел на работу в "бумажный" отдел. Детектив вышел на телеканале в феврале этого года на канале НТВ.