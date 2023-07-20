67-летнюю певицу Ларису Долину заподозрили в пластической операции

Поклонники певицы Ларисы Долиной, которая появилась на людях впервые за долгое время, обратили внимание на ее лицо. Звезда опубликовала в видео, на котором позирует в очках.

Многие фанаты заподозрили, что у 67-летней артистки нет морщин, ее подбородок более угловатый и мощный. Из-за этого фанаты подумали, что она обращалась к услугам пластических хирургов.

«Долина легла под нож пластического хирурга?»

«Очень неплохо, поздравляю»;

«Пошла по стопам Пугачевой и Леонтьева?»

«Главное, чтобы закрывались глазки», — пишут пользователи.

Некоторые юзеры предположили, что звезда применила фильтры.