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Автор хита «Самый лучший день» рассказал о выборе артистов для своих песен

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Автор хита «Самый лучший день» рассказал о выборе артистов для своих песен
Знаменитости
Фото из открытых источников

Автор песни "Самый лучший день" Лев Шапиро, которая стала хитом, рассказал о подходе к выбору артистов для исполнения своих песен.

Музыкант считает, что его композиции не зависят от исполнителей и не исчезнут, если кто-либо их откажется исполнять.

В список исполнителей треков Шапиро входят Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Лолита, а также Хор Турецкого.

Лев добавил, что является прагматиком, поэтому выбирает артистов основываясь на практических соображениях.

Он не расстраивается, если знаменитости не проявляют интереса к написанным композициям, поскольку уверен, что песни - это не помидоры, которые могут пропасть.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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