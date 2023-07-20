Автор хита «Самый лучший день» рассказал о выборе артистов для своих песен

Иван Ургант, который уже полтора года назад осудил СВО, остается без работы. Все развлекательные шоу были сняты с эфира еще минувшей весной. Впрочем,
Популярный актер Александр Орловский, который прославился своими ролями в полнометражных фильмах и сериалах, умер в полном одиночестве. Причина
Виктор Мелихов скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти стало известно сегодня. По словам товарища умершего Марка Горонка, тело его друга пролежало
С 26 по 30 июля в Юрмале состоится музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Jurmala», хозяйкой которого является Лайма Вайкуле. Помимо певицы, там
В МГМУ имени Сеченова специалисты представили новую методику по распознаванию рака. Речь идет о цифровой биопсии, которая позволяет исследовать
Скоро состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Его главной хозяйкой является Лайма Вайкуле. Ожидается выступление множества артистов,