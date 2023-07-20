Барби-Оса, Барби-зомби и Богиня-единорог: на «Авито» найдены самые необычные куклы Барби

Барбимания не обошла стороной Россию. За последний месяц продажи кукол на портале «Авито» увелиились в 1,5 раза. Существуют много редких коллекционных моделей стоимостью десятки тысяч долларов. Специально для издания «Ридус» эксперты «Авито» составили подборку самых интереснх Барби на платформе.

Барби Невеста зомби» была выпущена в 2015 году ограниченным тиражом в 6600 экземпляров. Стоит кукла 70 000 рублей.

Богиня Единорог - первая кукла в серии «Мифическая муза». Ее цена тоже 70 000 рублей.

Барби-пчела за 42 000 рублей выпущена ограниченным тиражом в коллаборации Марком Райденом, известным художником.

Волшебница Русалка (38 000 рублей) является второй куклой в серии «Мифическая муза».

В 2022 году была выпущена Барби Диа де Муэртос Бенито Сантос (Dia De Muertos Benito Santos x Barbie). За нее придется отдать 35 000 рублей.

Барби-леопард за 16 300 рублей выпустили в коллекции Lounge Kitties Collection Doll.

Еще одна удивительная Барби - Императрица драконо. Стоит ни много, ни мало - 8100 рублей.