Фотограф Родин считает «общую истерию» причиной отъезда Аллы Пугачевой из РФ

Иван Ургант, который уже полтора года назад осудил СВО, остается без работы. Все развлекательные шоу были сняты с эфира еще минувшей весной. Впрочем,
Популярный актер Александр Орловский, который прославился своими ролями в полнометражных фильмах и сериалах, умер в полном одиночестве. Причина
Виктор Мелихов скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти стало известно сегодня. По словам товарища умершего Марка Горонка, тело его друга пролежало
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Скоро состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Его главной хозяйкой является Лайма Вайкуле. Ожидается выступление множества артистов,
Татьяна Маркова выступила перед зрителями, которые собрались на фестивале «Славянский базар». Мероприятие прошло в Витебске (Беларусь). Своим