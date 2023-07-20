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Фотограф Родин считает «общую истерию» причиной отъезда Аллы Пугачевой из РФ

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Фотограф Родин считает «общую истерию» причиной отъезда Аллы Пугачевой из РФ
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Фото из открытых источников

Фотограф Роман Родин 30 лет назад начал сотрудничать с Аллой Пугачевой. В интервью постановщик пояснил, почему на самом деле артистка уехала из Российской Федерации. Причина в том, что Примадонна «поддалась общей истерии, не выдержала».

«На мой взгляд, Алла Борисовна покинула страну, ведь была общая истерия. Немало звезд уехали. Семья в этом сыграла ключевую роль, поэтому переехали», - сказал фотограф.

Родин добавил, что Пугачева снова окажется в РФ. Именно здесь есть ее народ, поклонники, которые ценят ее творчество, любят исполнительницу. Он не может поверить, что за рубежом эстрадную диву будут любить больше, чем в России.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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