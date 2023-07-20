КП: экс-жених Ксении Собчак купил любимый дом отдыха Аллы Пугачевой в Юрмале за ₽600 млн

Экс-жених Ксении Собчак купил особняк «Марта» в Юрмале, который арендовала Алла Пугачева для отдыха. За роскошный дом миллионер Александр Шусторович отдал ₽600 млн, пишет KP.RU.

Примадонна сейчас отдыхает в «Марте» с семьей. Неподалеку живет ее близкая подруга Лайма Вайкуле. Коттедж принадлежала знакомому певицы Виктору Красовицкому. Банкир решил выставить особняк на продажу в 2016 году. Все это время он сдавал жилище в аренду. Стоимость проживания составляет 10 млн рублей в месяц.

В 2021 году Шусторович приобрел особняк. Сделка зависла из-за судебных разбирательств. Но споры между мужчинами не сказались на отдыхе Примадонны. Со сменой владельца, похоже, для Аллы Борисовной ничего не изменится, поскольку она также давно знакома с Александром.