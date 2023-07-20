Кремль высказался о заявлении Елены Исинбаевой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решил прокомментировать заявление двукратной олимпийской чемпионки РФ Елены Исинбаевой. По его мнению, общество реагирует жестко, при этом не зная о полном контексте высказываний спортсменки.

Песков отметил, что Елена - гордость России. В ее честь играл российский гимн и поднимался флаг России. Пресс-секретарь призвал помнить о достижениях девушки и уважать вклад двукратной олимпийской чемпионки 2004 и 2008 годов по прыжкам с шестом.

Напомним, ранее глава Дагестана сообщил о переименовании стадиона, который был назван в честь Исинбаевой. Как отметил Сергей Меликов, в республике есть немало патриотов, заслуживающих этого.

Добавим, что Исинбаева отреклась от своих званий. Обладательница 28 мировых рекордов звание майора, которое ей присвоили в 2015 году, назвала «номинальным».