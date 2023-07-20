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Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* €250 тысяч за выступление на фестивале «Рандеву»

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Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* €250 тысяч за выступление на фестивале «Рандеву»
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Фото из открытых источников

В Юрмале вскоре состоится фестиваль "Рандеву". Организатор мероприятия - Лайма Вайкуле. Друзья певицы Алла Пугачёва и ее муж Максим Галкин* планируют посетить фестиваль. Но между ними пробежала черная кошка. По крайней мере, в этом уверен общественник Роман Худяков.

Он отметил, что Примадонна отечественной эстрады вместе с супругом требовали от Вайкуле денег за выступление. Якобы Аллы Борисовна захотела 250 тыс. евро за три песни под фонограмму. Худяков добавил, что Лайма не согласилась на такие условия, пишет Комсомольская правда.

"Вайкуле сильно перекосило. Ни Пугачева, ни Галкин* за 250 тысяч евро или 150 тысяч евро (столько просит юморист) не будут петь. Теперь не понятно, будут ли присутствовать они на фестивале", — сказал эксперт.

*Признан иностранным агентом решением Министерства юстиции от 16.09.2022.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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