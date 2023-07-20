«Лента.ру» публикует историю японца Насуби, который едва не сошел с ума на съемках проекта

Популярное телешоу едва не стало причиной сумасшествия японца Томоаки Хаматсу (прозвище Насуби). В 1998 году комик принял участие в реалити-проекте «Susunu! Denpa Shonen», пишет «Лента.ру».

Мужчина проживал в изолированной крохотной однокомнатной квартире, каждый день принимал участие в разных конкурсах и лотереях. Открытки с ответами он отправлял по телефону и радиоприемнику. Шоу заканчивалось тогда, когда сумма выигранных призов достигает 1 миллиона йен (650 тыс. рублей). Все это время он был на грани безумия.

Мужчине также достались продукты, автомобильные шины, гаджеты. Он всегда должен был оставаться голым, пока не выиграл одежду. Выиграть наряд ему так и не удалось. А вот первую еду Насуби получил через 2 недели после начала съемок - 12 пакетиков желейного напитка. Был период, когда японец ел только собачью еду.

Хаматсу после окончания проекта разучился общаться с людьми. Также он отвык носить одежду. Но постепенно пришел в себя и вернулся к обычной жизни.