Народная артистка России Раиса Рязанова об отъезде Пугачевой из РФ: «Жалеет»

Алла Пугачева полтора года живет за рубежом. Она с семьей сбежала из РФ в Израиль весной минувшего года. Однако тихо и спокойно жить не захотела, а решила громко хлопнуть дверью. Примадонна оскорбила соотечественников, мол, они были холопами, а стали рабами.

Однако народная артистка РФ Раиса Рязанова уверена, что беглецы успели пожалеть о своем решении и отъезде из России. По ее словам, Максим Галкин* пытается вернуться домой, ведь хотел с себя снять статус иностранного агента.

«Галкин* себе поднакакал. Теперь не знает, как оттуда выбраться. Думаю, он уже жалеет о том, что сделал. Как и Алла Пугачева жалеет», - сообщила актриса.

* Признан в России иноагентом по решению Минюста