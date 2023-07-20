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Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи «Барби», если бы жили в российской глубинке

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Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи «Барби», если бы жили в российской глубинке
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Фото из открытых источников

21 июля 2023 года в мировой прокат выходит нашумевший кинофильм о кукле «Барби» в главных ролях с Марго Робби и Райаном Гослингом. В трейлере к картине звучит такая фраза: «Жить в стране Барби, это значит быть совершенным существом и в идеальном мире...»

Портал СпортЭкспресс решил поэкспериментировать. Издание при помощи нейросети сгенерировало, как бы могли выглядеть персонажи картины, если бы они жили в российской глубинке. Предлагаем посмотреть, что из этого получилось.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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