Нейросеть показала, как бы выглядели персонажи «Барби», если бы жили в российской глубинке

Виктор Мелихов скончался в Санкт-Петербурге. О его смерти стало известно сегодня. По словам товарища умершего Марка Горонка, тело его друга пролежало
В МГМУ имени Сеченова специалисты представили новую методику по распознаванию рака. Речь идет о цифровой биопсии, которая позволяет исследовать
Скоро состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Его главной хозяйкой является Лайма Вайкуле. Ожидается выступление множества артистов,
В Юрмале вскоре состоится фестиваль "Рандеву". Организатор мероприятия - Лайма Вайкуле. Друзья певицы Алла Пугачёва и ее муж Максим Галкин* планируют
Татьяна Маркова выступила перед зрителями, которые собрались на фестивале «Славянский базар». Мероприятие прошло в Витебске (Беларусь). Своим
На днях российский исполнитель и композитор Леонид Агутин отметил очередной день рождения. Певцу исполнилось 55 лет. Многие родственники, друзья и