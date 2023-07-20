Певица Слава почтила память умершей от ковида матери новой песней

Певица Слава до сих пор не может справиться со смертью матери. Артистка пережила семейную трагедию в 2021 году. Память своей родительницы исполнительница почтила новым треком. Песня получила название «Ты услышишь меня».

Непростую тему Слава подняла в ходе общения со своими подписчиками в социальных сетях. Артистка записала видеоролик из своего дома. В кадре звезда эстрады объяснила поклонникам, зачем она добавила в сингл патриотические мотивы.

По ее словам, 17 июля ее матери могло исполниться 70 лет. Женщина умерла во время пандемии ковида. Родительница Славы любила застольные и послевоенные композиции. Первое время на концертах певице было тяжело петь песни, хотя после смерти матери ее сильно поддержали муж и дочери.