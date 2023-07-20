Публичное признание: Навка показала своё настоящее отношение к Жулину

Александр Жулин, прославленный советский и российский фигурист, сегодня отмечает свое 60-летие. Татьяна Навка обратилась к имениннику с теплыми словами и рассказала о его многих достоинствах.



Как рассказала фигуристка, спортсмен ее восхищает как талантливый тренер, который всегда прислушивается к спортсменам, помогает им добиваться хороших результатов, а также как мужчина, являющийся самым добрым и чутким отцом.

Кроме того, жена пресс-секретаря президента Росси Дмитрия Пескова поблагодарила бывшего мужа за все, что тот сделал в свое время для нее.