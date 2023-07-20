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Пугачева и Галкин потребовали от Вайкуле крупный гонорар за свое выступление в Юрмале

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Пугачева и Галкин потребовали от Вайкуле крупный гонорар за свое выступление в Юрмале
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Фото из открытых источников

Экс-депутат Роман Худяков заявил, что Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в России по решению Минюста) от Лаймы Вайкуле потребовали крупный гонорар за свое выступление в Юрмале. Он сообщил, что артистка запросила 250 тысяч евро, а ее возлюбленный - 150 тысяч евро.

По словам общественника, звездная пара планировала выступить в Юрмалы, но теперь их участие на фестивале под большим вопросом.

«Вакуле главным номером хотела сделать триумфальное выступление Пугачевой. Должна была спеть Алла Борисовна под фонограмму. Об этом говорят люди из Латвии, которые участвуют в организации. Запросила она 250 тысяч евро за три песни. Комик захотел 150 тысяч евро», - утверждает Худякова.

Впрочем, по информации политического деятеля, Лайма ответила отказом.

* Признан иностранным агентом

Текст: Информационное агентство «Informing»

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