«Спорт-Экспресс» опубликовал список из 5-ти кассовых зарубежных фильмов, снятых в России

Современные технологии в настоящее время позволяют снимать ленты, не выходя даже из съемочных павильонов. Однако для передачи идеи некоторым режиссерам требуются реальные места.

Узнавать улицы родного города в кино всегда приятно, хотя зачастую фильмы создаются при помощи современных технологий. Некоторые режиссеры решаются отправиться по городам РФ и запечатлеть натурные кадры.

Портал «Спорт-Экспресс» составил ТОП-5 кассовых зарубежных фильмов, которые были сняты в России.

1. Художественный фильм «Превосходство Борна»

2. Британо-американский фильм по роману русского писателя Александра Пушкина «Евгений Онегин»

3. Американский криминальный триллер «Профессионал»

4.«Обитель зла: Возмездие»

5. Семнадцатый фильм бондианы «Золотой глаз».



